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Юрий Лоза раскритиковал лубочные отечественные фильмы о богатырях

1:12
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, чем ему не нравятся российские фильмы, повествующие о богатырях.

Актёр Виктор Хориняк в сериале "Последний богатырь. Наследие"
Фото: youtube.com by ютуб-канал START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Виктор Хориняк в сериале "Последний богатырь. Наследие"

Юрий Лоза признался, что устал от просмотра сказочных кинокартин о богатырях.

"Уж больно лубочная получается в них Русь-матушка, уж оченно лапотная. Даже непонятно — а как эти простофили понастроили столько городов белокаменных да кремлей златоглавых?" — написал певец в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" подчеркнул, что что без чертежей и проектной документации невозможно построить архитектурные гиганты.

Он отметил, что сложные проекты нельзя реализовать без таких наук, как геология, химия и сопромат. Не верит он и в то, что на Руси не было замысловатых подъёмных механизмов.

"Сказка сказкой, но если древность подразумевается, то пусть она хотя бы отдалённо напоминает ту, в которой жили наши предки, весьма и весьма продвинутые в науках и всяческих ремёслах", — объяснил свою позицию артист.

Ранее актёр Станислав Садальский назвал пародией голой вечеринки премьеру фильма "Небриллиантовая рука".

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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