Лариса Гузеева подвела итоги года и похвасталась достижениями

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева осталась довольна ушедшим 2024 годом, так как вела себя достояно.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева опубликовала в "Инстаграме"* селфи у зеркала. Телесваха перечислила достижения ушедшего года.

"В минувшем году: врагов не нажила, друзей не потеряла, ума прибавила, зла поубавила, профессию не разлюбила, детей не отдалила, родных не забывала, деньги не транжирила", — перечислила положительные моменты прошлого года звезда ТВ.

Гузеева пришла к выводу, что она выбрала правильное направление своей жизни.

Гузеева очень красочно подводила итоги своей жизни, отметив среди достижений то, что она "не спилась" и не "сдохла под забором". Эти выразительные слова телеведущей быстро разошлись по Сети на мемы.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева купила виллу на Бали за 14 млн рублей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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