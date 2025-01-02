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Курбан Омаров показал свой пижамный Новый год с женой и сыном

1:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал снимки с празднования Нового года в кругу семьи.

Блогер Курбан Омаров
Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman
Блогер Курбан Омаров

Курбан Омаров опубликовал в "Инстаграме"* фото с беременной женой и сыном от первого брака.

Семья нарядилась в одинаковые клетчатые пижамы и показала процесс приготовления блюд праздничного стола. Своих подписчиков они назвали "инста-семьёй".

"Пусть ваши мечты сбываются, здоровье будет крепким, а каждый день наполняется счастливыми моментами. Чаще мечтайте, верьте в себя и смело идите вперёд, несмотря на преграды", — гласит подпись под снимками.

Подписчики похвалили Омарова и его жену Валерию за Новый год без пафоса.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки с Евгением Плющенко и сыновьями — Александром и Арсением.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион.

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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