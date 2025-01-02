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Валерий Леонтьев решил вернуться на большую сцену и собирается в мировое турне

1:07
Шоу-бизнес

Стало известно, что 75-летний российский певец Валерий Леонтьев планирует отправиться в мировое турне в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Валерий Леонтьев
Фото: YouTube канал Валерий Леонтьев by Скриншот видео YouTube канала Валерий Леонтьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерий Леонтьев

По информации канала, певец собирается выступить как минимум в восьми странах. Предварительные договорённости уже достигнуты.

Решение о возвращении на сцену Леонтьев принял после своего выступления на новогоднем фестивале в Дубае. Там он получил гонорар в размере 180 тысяч долларов. Команда артиста убедила его, что его выступления по-прежнему пользуются спросом. Сейчас подготовка к турне находится в активной стадии.

19 марта 2024 года, в свой 75-летний юбилей, Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Директор артиста Борис Чигирев объяснил это решение артиста, который провёл на сцене 52 года, высокими стандартами Леонтьева, который не хочет участвовать в низкопробных шоу.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр. 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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