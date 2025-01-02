Маленькая дочь Анастасии Заворотнюк Мила вышла в свет с отцом

Шестилетняя наследница актрисы Анастасии Заворотнюк появилась на публике с отцом, фигуристом Петром Чернышевым.
Сестра олимпийской чемпионки Татьяны Навки Наталья разместила в социальных сетях снимок, на котором запечатлён Пётр Чернышев с маленькой дочкой Милой от звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
Девочка в очередной раз пришла на ледовое шоу, в котором участвует её отец под руководством Татьяны Навки.
На трогательном фото девочка смущённо прижимается к отцу, который находится в сценическом образе представления "Щелкунчик". Ребёнку вручили подарок.
Татьяна Навка отмечала, что хотела бы сделать из Милы фигуристку, однако Пётр Чернышев не спешит приобщать дочку к спортивной карьере.
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).
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