Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва лично поздравила подписчиков с Новым годом.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах Примадонна в шляпке с чёрной вуалью некоторое время молча красуется перед камерой, а потом обращается к аудитории с кратким поздравлением.

"С Новым годом!" — говорит народная артистка Советского Союза.

Поклонники певицы осыпали её комплиментами.

"С Новым годом, наша великолепная Алла Борисовна. Вас так не хватает в России"; "Боже, такой красивый и великий человек"; "Будьте счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Примадонны.

Ранее Максим Галкин** показал, как они с Пугачёвой весело отметили Новый год.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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