Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью

Певица Алла Пугачёва лично поздравила подписчиков с Новым годом.
Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах Примадонна в шляпке с чёрной вуалью некоторое время молча красуется перед камерой, а потом обращается к аудитории с кратким поздравлением.
"С Новым годом!" — говорит народная артистка Советского Союза.
Поклонники певицы осыпали её комплиментами.
"С Новым годом, наша великолепная Алла Борисовна. Вас так не хватает в России";
"Боже, такой красивый и великий человек";
"Будьте счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Примадонны.
Ранее Максим Галкин** показал, как они с Пугачёвой весело отметили Новый год.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.