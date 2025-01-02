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Пугачёва предстала перед поклонниками в шляпе с чёрной вуалью

0:58
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва лично поздравила подписчиков с Новым годом.

Певица Алла Пугачёва
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва опубликовала в "Инстаграме"* видео. На кадрах Примадонна в шляпке с чёрной вуалью некоторое время молча красуется перед камерой, а потом обращается к аудитории с кратким поздравлением.

"С Новым годом!" — говорит народная артистка Советского Союза.

Поклонники певицы осыпали её комплиментами.

"С Новым годом, наша великолепная Алла Борисовна. Вас так не хватает в России";

"Боже, такой красивый и великий человек";

"Будьте счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Примадонны.

Ранее Максим Галкин** показал, как они с Пугачёвой весело отметили Новый год.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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