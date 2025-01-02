Блогер Айза Долматова заявила, что Настя Ивлеева беременна

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова заподозрила, что Настя Ивлеева находится в интересном положении.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Айза Долматова обратила внимание на новые снимки Насти Ивлеевой. На фото скандально известный блогер предстала с очень пышной грудью. Это при том, что ранее Настя не отличалась выдающимся бюстом.

Бывшая жена рэпера Гуфа предположила, что Ивлеева беременна.

"Я думаю, что Настя ждёт малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям. Но всё меняется", — выдвинула свою версию Айза.

В Сети появилась альтернативная версия происходящего. Интернет-пользователи не исключили, что Ивлеева просто прибегла к пластической операции по увеличению груди.

Ранее Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком. В своём посте Настя призвала выходить замуж и рожать детей.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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