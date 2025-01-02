Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депрессия после Нового года? Этот план поможет с ней справиться
Россия и Индия подписали торговое соглашение на 13 млрд долларов
Проблема бродячих лошадей. Что делать, если возникла такая ситуация?
Как сделать тесто для чебуреков хрустящим? Следуйте этим простым советам
Как вывести пятна со скатерти: домашние способы и профессиональные средства
Не только фигура: 6 удивительных эффектов потери лишнего веса
Три упражнения для мощной шеи: они помогут прокачать мышцы и убрать дискомфорт
3 главных совета, как не испортить волосы зимой под шапкой
Как оживить почву после зимы: простой способ вернуть плодородие

Блогер Айза Долматова заявила, что Настя Ивлеева беременна

1:01
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова заподозрила, что Настя Ивлеева находится в интересном положении.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Айза Долматова обратила внимание на новые снимки Насти Ивлеевой. На фото скандально известный блогер предстала с очень пышной грудью. Это при том, что ранее Настя не отличалась выдающимся бюстом.

Бывшая жена рэпера Гуфа предположила, что Ивлеева беременна.

"Я думаю, что Настя ждёт малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям. Но всё меняется", — выдвинула свою версию Айза.

В Сети появилась альтернативная версия происходящего. Интернет-пользователи не исключили, что Ивлеева просто прибегла к пластической операции по увеличению груди.

Ранее Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком. В своём посте Настя призвала выходить замуж и рожать детей.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Шоу-бизнес
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола Аудио 
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Красота и стиль
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками Аудио 
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Новости спорта
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
Не только фигура: 6 удивительных эффектов потери лишнего веса
Блогер Айза Долматова заявила, что Настя Ивлеева беременна
Три упражнения для мощной шеи: они помогут прокачать мышцы и убрать дискомфорт
3 главных совета, как не испортить волосы зимой под шапкой
Как оживить почву после зимы: простой способ вернуть плодородие
Эти клетки старят вас быстрее: учёные открыли их слабое место
Молдавия планирует запретить авиаперевозчиков из более чем 20 стран
Ошибки, провоцирующие разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля
Полезная запеканка из творога: рецепт для занятых хозяек
Быстрая закуска с сельдью: удивите гостей за 10 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.