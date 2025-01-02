Сын Собчак объяснил, почему пошатнулась его вера в Деда Мороза

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семилетний сын Ксении Собчак Платон высмеял мать за попытки заставить его поверить в Деда Мороза.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Сын Ксении Собчак Платон

Ксения Собчак поинтересовалась в "Инстаграме"* у сына, верит ли он в Деда Мороза. Мальчик иронично отреагировал на слова матери. Он отметил, что она очень опрометчиво поступила, спрятав его подарок (перчатки) на видном месте у тумбочки. Ребёнок без труда нашёл приготовленный ему сюрприз на Новый год.

Чтобы восстановить веру мальчика в чудо, Собчак пригласила домой очень правдоподобных Деда Мороза и Снегурочку.

"Платон в этом году впервые усомнился в существовании Деда Мороза. Но как же хочется продлить новогоднее чудо: Дед Мороз со Снегурочкой, конфеты и мандарины!" — написала журналистка под видео с наследником.

Ребёнок действительно оценил зимнего волшебника, которого его мать охарактеризовала словами: "Он совершенно как настоящий, будто из тех самых русских сказок".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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