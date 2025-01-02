Жених женщины-кошки рассказал о её последних часах жизни

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Звезда Интернета Джослин Вильденштейн, известная как женщина-кошка, скончалась во сне.

Фото: https://t.me/s/starhitru by Телеграм-канал СтарХит is licensed under public doman Блогер Джослин Вильденштейн

Джослин Вильденштейн, прославившаяся своим эпатажным поведением и многочисленными пластическими операциями, ушла из жизни на 85-м году жизни. Официальной причиной смерти стала закупорка кровеносного сосуда лёгких.

О том, что предшествовало смерти Джослин, рассказал её возлюбленный Ллойд Кляйн.

Мужчина объяснил, что перед празднованием Нового года они легли спать, однако женщина-кошка уже не проснулась.

"Она была холодной и мёртвой". Очень, очень печально ложиться в постель со своей второй половинкой, которую я знаю 21 год, и ждать наступления Нового года, чтобы обнаружить, что она холодная", — поделился своей болью Ллойд Кляйн.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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