Ида Галич раскрыла подробности своего скорого замужества

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Собирающаяся замуж блогер Ида Галич поделилась своей романтической историей.

Фото: https://www.instagram.com/galichida by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич опубликовала в "Инстаграме"* фотографии, на которых она запечатлена со своим избранником, бизнесменом Олегом Ледвичем. На фото блогер хвастается помолвочным кольцом и букетом цветов от возлюбленного.

"Невестой я стала в 2024. В одной прекрасной поездке в Эмираты. Поздравления принимаю в 2025. Не рассказывала, так как хотела сначала прожить этот прекрасный момент с родными и близкими", — написала под кадрами звезда Интернета.

Галич показала переписку с матерью, которая, по её словам, не до конца в неё верила. Мама сначала подумала, что Ида сама себе купила кольцо.

Ранее Ида Галич сообщила, что ей сделали предложение руки и сердца. У блогера подрастает сын Леон от прошлого брака.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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