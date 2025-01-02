Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте, внучку и зятя с Новым годом

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте показала, как отметила Новый год с дочкой и мужем. Американских родственников поздравила Алла Пугачёва.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman Певица Кристина Орбакайте с семьёй

Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых они с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым поздравляют подписчиков с Новым годом.

Звёздное семейство сфотографировалось у ёлочки. Под постом отметилась Примадонна.

"С Новым годом, мои любимые", — написала Алла Пугачёва и поставила смайлик в виде красного сердечка.

Подписчики принялись осыпать семью комплиментами.

"Какое платье роскошное у Кристины. С Новым годом. Спасибо за красоту и позитив"; "Всех благ вашей прекрасной семье", — писали фолловеры под постом Орбакайте.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).



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