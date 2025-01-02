Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте, внучку и зятя с Новым годом

Певица Кристина Орбакайте показала, как отметила Новый год с дочкой и мужем. Американских родственников поздравила Алла Пугачёва.
Кристина Орбакайте опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых они с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым поздравляют подписчиков с Новым годом.
Звёздное семейство сфотографировалось у ёлочки. Под постом отметилась Примадонна.
"С Новым годом, мои любимые", — написала Алла Пугачёва и поставила смайлик в виде красного сердечка.
Подписчики принялись осыпать семью комплиментами.
"Какое платье роскошное у Кристины. С Новым годом. Спасибо за красоту и позитив";
"Всех благ вашей прекрасной семье", — писали фолловеры под постом Орбакайте.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
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