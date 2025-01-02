Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Татьяна Навка поделилась семейными снимками с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей.

Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka by Инстаграм Татьяны Навки is licensed under public doman Фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Дмитрий Песков

Татьяна Навка опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей большой семьёй. На первом фото запечатлён пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с 10-летней дочкой Надеждой.

"С Новым годом. Берегите друг друга", — гласит подпись под снимками.

Подписчики осыпали фигуристку комплиментами.

"Всегда обожала Татьяну Навку! Талантливая, умная, красивая"; "Как доченька на маму похожа"; "С Новым годом! Всего наилучшего! У Наденьки такая приятная улыбка и взгляд", — писали фолловеры под постом олимпийской чемпионки.

Ранее Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.



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