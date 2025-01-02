Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки

Фигуристка Татьяна Навка поделилась семейными снимками с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей.
Татьяна Навка опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей большой семьёй. На первом фото запечатлён пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с 10-летней дочкой Надеждой.
"С Новым годом. Берегите друг друга", — гласит подпись под снимками.
Подписчики осыпали фигуристку комплиментами.
"Всегда обожала Татьяну Навку! Талантливая, умная, красивая";
"Как доченька на маму похожа";
"С Новым годом! Всего наилучшего! У Наденьки такая приятная улыбка и взгляд", — писали фолловеры под постом олимпийской чемпионки.
Ранее Татьяна Навка рассказала об особенностях характера дочери от Дмитрия Пескова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.
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