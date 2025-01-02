Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола

Продюсер Яна Рудковская рассказала, какие обязательные блюда украсили её новогодний стол.
Яна Рудковская показала свой празднично сервированный стол с необычным декором, вычурной посудой и цветами. Презентовала своё застолье звезда шоу-бизнеса с помощью сына Арсения.
Мальчик был наряжен новогодним гномом в красном колпаке и зелёной пижаме.
Яна перечислила новогодние угощения, снимая стол на видео для "Инстаграма"*.
"Тут и пирожки, и оливье, и буженина, и селёдка под шубой", — назвала Рудковская праздничные блюда.
Ранее певец Владимир Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола, традиционно присутствующие в его семье.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.