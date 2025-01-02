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Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола

0:55
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская рассказала, какие обязательные блюда украсили её новогодний стол.

Сын Яны Рудковской Арсений
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman
Сын Яны Рудковской Арсений

Яна Рудковская показала свой празднично сервированный стол с необычным декором, вычурной посудой и цветами. Презентовала своё застолье звезда шоу-бизнеса с помощью сына Арсения.

Мальчик был наряжен новогодним гномом в красном колпаке и зелёной пижаме.

Яна перечислила новогодние угощения, снимая стол на видео для "Инстаграма"*.

"Тут и пирожки, и оливье, и буженина, и селёдка под шубой", — назвала Рудковская праздничные блюда.

Ранее певец Владимир Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола, традиционно присутствующие в его семье.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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