Певица Жасмин показала сына Мирона и дочь Маргариту у ёлочки

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин обратилась к подписчикам с забавным пожеланием.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by ВК-аккаунт певицы Жасмин is licensed under public doman Певица Жасмин с детьми

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* фото с 12-летней дочерью Маргаритой и восьмилетним сыном Мироном у новогодней ёлочки.

Наследники певицы предстали на фото максимально нарядными. Мальчик был наряжен в строгий костюм с красным галстуком, девочка блистала в платье с блеском.

"Вот мы уже и в новом году красивой датой - 2025. Желаю, чтобы в этом году на вас никто не шипел и не кидался! Будьте счастливы!" — написала под фотографией звезда.

Ранее блогер Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер.



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