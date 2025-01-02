Собчак показала, как встретила Новый год со змеёй на шее

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свой изысканный праздник в честь Нового года с мужем Константином Богомоловым.

Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Режиссёр Константин Богомолов и журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* серию красивых снимков в праздничной новогодней обстановке.

"Встречаю Новый год с новогодним шариком в руке и со змеей на шее! В добрый путь, как говорится!" — написала под кадрами журналистка.

Она признала, что год был непростой, и поблагодарила маму, мужа и сына Платона за поддержку.

"На 2025 год я точно знаю, что загадать для нас всех", — отметила звезда.

Ранее певица Полина Гагарина показала сына Андрея и дочь Мию у новогодней ёлочки.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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