Собчак показала, как встретила Новый год со змеёй на шее

Ксения Собчак показала свой изысканный праздник в честь Нового года с мужем Константином Богомоловым.
Ксения Собчак опубликовала в "Инстаграме"* серию красивых снимков в праздничной новогодней обстановке.
"Встречаю Новый год с новогодним шариком в руке и со змеей на шее! В добрый путь, как говорится!" — написала под кадрами журналистка.
Она признала, что год был непростой, и поблагодарила маму, мужа и сына Платона за поддержку.
"На 2025 год я точно знаю, что загадать для нас всех", — отметила звезда.
Ранее певица Полина Гагарина показала сына Андрея и дочь Мию у новогодней ёлочки.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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