Ида Галич раскрыла тайну своей личной жизни

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич похвасталась тем, что ей сделали предложение руки и сердца.

Фото: https://t.me/s/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич

Ида Галич сообщила радостную новость. Сейчас звезда Интернета находится в статусе невесты. Возлюбленный позвал знаменитость замуж.

Тайну личной жизни Ида раскрыла в шоу "Новогодний Мечталлион". Она сообщила, что избранник сделал ей предложение ещё в 2024 году. Отказываться от счастья Галич не стала и дала жениху положительный ответ.

"У меня есть новость, которую ещё никто не знает. Я снова стала невестой", — рассказала звезда в шоу Первого канала, показывая шикарное помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Ида Галич встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем.

Ида Галич состояла в браке с Аланом Басиевым с 2018 по 2020 год. В семье у них родился сын Леон.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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