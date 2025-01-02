Ида Галич раскрыла тайну своей личной жизни

Блогер Ида Галич похвасталась тем, что ей сделали предложение руки и сердца.
Ида Галич сообщила радостную новость. Сейчас звезда Интернета находится в статусе невесты. Возлюбленный позвал знаменитость замуж.
Тайну личной жизни Ида раскрыла в шоу "Новогодний Мечталлион". Она сообщила, что избранник сделал ей предложение ещё в 2024 году. Отказываться от счастья Галич не стала и дала жениху положительный ответ.
"У меня есть новость, которую ещё никто не знает. Я снова стала невестой", — рассказала звезда в шоу Первого канала, показывая шикарное помолвочное кольцо на безымянном пальце.
Ида Галич встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем.
Ида Галич состояла в браке с Аланом Басиевым с 2018 по 2020 год. В семье у них родился сын Леон.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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