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Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье

1:11
Шоу-бизнес

Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.

Певица Алсу
Фото: https://www.instagram.com/alsou_a by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Певица Алсу показала в "Инстаграме"* своих детей у новогодней ёлочки — дочерей Сафину (2006 года рождения) и Микеллу (2008 года рождения) и сына Рафаэля (2016 года рождения).

Исполнительница хита "Зимний сон" рассказала, какие уроки вынесла из 2024 года.

"Оказывается, я сильная и могу почти всё. Оказывается, смысл жизни в том, чтобы быть счастливой", — написала под снимком звезда.

Алсу отметила, что счастье заключается в здоровье близких людей, любви и и желании созидать и делать добрые дела.

Он пожелала поклонникам ощутить свет внутри себя, чтобы почувствовать счастье.

"Всем счастья, здоровья и добра в 2025-м году и всегда! С Новым годом!" — обратилась к интернет-аудитории певица.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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