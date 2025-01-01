Сергей Безруков показал, как его дети лепят снеговиков

Актёр Сергей Безруков показал зимние забавы своих маленьких детей в новогодние дни.
Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* трогательный снимок с детьми. На фото наследники артиста слепили семью снеговиков — маму, папу и двоих маленьких снеговичков.
Ребятишки использовали для снежных скульптур весь имеющийся по ногами снег, обнажив зёлёную траву.
"Детство, зима и Новый год. Особенно волшебное время! Маша, Стёпа, Вася и семья снеговиков. Дети довольны!" — написал народный артист России под кадрами.
Сама Безруков показал, что встречает первый день Нового года, греясь у костра на фоне бревенчатой избы.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.
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