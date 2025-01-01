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Сергей Безруков показал, как его дети лепят снеговиков

0:48
Шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков показал зимние забавы своих маленьких детей в новогодние дни.

Актёр Сергей Безруков с детьми
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman
Актёр Сергей Безруков с детьми

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* трогательный снимок с детьми. На фото наследники артиста слепили семью снеговиков — маму, папу и двоих маленьких снеговичков.

Ребятишки использовали для снежных скульптур весь имеющийся по ногами снег, обнажив зёлёную траву.

"Детство, зима и Новый год. Особенно волшебное время! Маша, Стёпа, Вася и семья снеговиков. Дети довольны!" — написал народный артист России под кадрами.

Сама Безруков показал, что встречает первый день Нового года, греясь у костра на фоне бревенчатой избы.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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