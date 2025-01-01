Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы

Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем собирается заниматься в первые дни Нового года.
Наряженный в праздничный свитер с оленями, Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео. Певец продолжает транслировать мечту россиян о беззаботной жизни.
"Что же я планирую делать на новогодние праздники? Ничего! Я не буду готовить, я не буду никуда ходить. Я буду просто есть и лежать", — объяснил артист.
Шаляпин не скрывает своё пристрастие к безделью и не устаёт повторять, что не создан для работы.
Ранее Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из шоу "Фабрика звёзд". Певец даже сообщил о своей готовности оказывать провальным артистам материальную помощь.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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