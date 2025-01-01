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Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы

0:49
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем собирается заниматься в первые дни Нового года.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Наряженный в праздничный свитер с оленями, Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео. Певец продолжает транслировать мечту россиян о беззаботной жизни.

"Что же я планирую делать на новогодние праздники? Ничего! Я не буду готовить, я не буду никуда ходить. Я буду просто есть и лежать", — объяснил артист.

Шаляпин не скрывает своё пристрастие к безделью и не устаёт повторять, что не создан для работы.

Ранее Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из шоу "Фабрика звёзд". Певец даже сообщил о своей готовности оказывать провальным артистам материальную помощь.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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