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Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца у ёлочки

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева устроила фотосессию с сыном Богданом и собакой под ёлочкой.

Модель Алёна Водонаева
Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном-подростком, 14-летним Богданом, рождённым от брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

"Новогодние каникулы", — написала под кадрами звезда телестройки.

На фото Алёна запечатлена в белых мехах с сыном и собакой у сверкающей ёлочки. Наследник модели уже почти перерос мать.

Подписчики осыпали Алёну и её сына комплиментами.

"Какой красивый стал Богдан";

"Ну какой мужчина солидный вырос";

"У красивой мамы и красивый сын";

"Свежа, как майская роза", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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