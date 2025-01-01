Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца у ёлочки

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева устроила фотосессию с сыном Богданом и собакой под ёлочкой.

Фото: https://www.instagram.com/alenavodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном-подростком, 14-летним Богданом, рождённым от брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

"Новогодние каникулы", — написала под кадрами звезда телестройки.

На фото Алёна запечатлена в белых мехах с сыном и собакой у сверкающей ёлочки. Наследник модели уже почти перерос мать.

Подписчики осыпали Алёну и её сына комплиментами.

"Какой красивый стал Богдан"; "Ну какой мужчина солидный вырос"; "У красивой мамы и красивый сын"; "Свежа, как майская роза", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.