Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца у ёлочки

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева устроила фотосессию с сыном Богданом и собакой под ёлочкой.
Алёна Водонаева опубликовала в "Инстаграме"* фото с сыном-подростком, 14-летним Богданом, рождённым от брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.
"Новогодние каникулы", — написала под кадрами звезда телестройки.
На фото Алёна запечатлена в белых мехах с сыном и собакой у сверкающей ёлочки. Наследник модели уже почти перерос мать.
Подписчики осыпали Алёну и её сына комплиментами.
"Какой красивый стал Богдан";
"Ну какой мужчина солидный вырос";
"У красивой мамы и красивый сын";
"Свежа, как майская роза", — писали фолловеры под постом знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.