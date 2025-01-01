Садальского возмутил снос памятника Владимиру Высоцкому

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский пристыдил жителей Одессы за уничтожение памятника Владимиру Высоцкому.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Садальский прокомментировал новость о том, что в ночь на 31 декабря в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому, возведённый в память об актёре у здания Одесской киностудии.

"А чего так мелко? Сносите сразу Одесскую киностудию! Там же каждый камень напоминает о славном прошлом", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что любимую россиянами Одессу, вероятно, придумали Михаил Жванецкий, Роман Карцев и другие талантливые одесситы.

Актёр напомнил, что Высоцкий всегда вёл себя достойно и оставался со своим народом вопреки всему. При этом артиста подвергали гонениям, запрещая его выступления.

"Но он никогда сор из избы не выносил. Свою страну за коврижки не продавал", — объяснил артист.

Уточнения

Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард), прозаик, сценарист; заслуженный артист РСФСР (1986, посмертно).



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