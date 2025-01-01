Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с Windows 11 24H2: инструкция по восстановлению предыдущей версии
Чем привлекает зимний отдых в Азербайджане
Лада Нива Легенд и Спорт: что нового в культовом внедорожнике
Добавьте это в куриный фарш: результат превзойдёт ожидания
Избегайте утренней пробежки натощак: важные нюансы
Слоновая птица: чьи яйца не знали конкурентов по размерам
Цветущая герань до заморозков: что делать, чтобы цветы радовали дольше
Важные советы по выбору обуви для здоровья стоп и позвоночника
Прорыв в лечении болезни Альцгеймера: что обнаружили учёные

Садальского возмутил снос памятника Владимиру Высоцкому

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский пристыдил жителей Одессы за уничтожение памятника Владимиру Высоцкому.

Одесса
Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одесса

Садальский прокомментировал новость о том, что в ночь на 31 декабря в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому, возведённый в память об актёре у здания Одесской киностудии.

"А чего так мелко? Сносите сразу Одесскую киностудию! Там же каждый камень напоминает о славном прошлом", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что любимую россиянами Одессу, вероятно, придумали Михаил Жванецкий, Роман Карцев и другие талантливые одесситы.

Актёр напомнил, что Высоцкий всегда вёл себя достойно и оставался со своим народом вопреки всему. При этом артиста подвергали гонениям, запрещая его выступления.

"Но он никогда сор из избы не выносил. Свою страну за коврижки не продавал", — объяснил артист.

Уточнения

Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард), прозаик, сценарист; заслуженный артист РСФСР (1986, посмертно).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Шоу-бизнес
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло Аудио 
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Наука и техника
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Последние материалы
Почему творог с вареньем может навредить вашему здоровью
Откуда берётся тля? Разбираемся в источниках вредителей на участке
Как сделать макияж, чтобы румяна продержались весь день: 5 проверенных советов
Почему россияне пока не спешат выбирать Турцию для отдыха
15 важнейших витаминов для женщин и продукты, которые их содержат
Технологические компании потратили миллиарды долларов на ИИ в 2024 году
Дорожный стресс-тест: пять способов заставить водителя сзади держать дистанцию
Печенье с шоколадом и апельсином: быстро, просто и невероятно вкусно
Прохор Шаляпин рассказал о планах на новогодние каникулы
Белые медведи Чукотского моря под угрозой из-за патогенов и потепления климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.