Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская показала всю свою семью, наряженную в едином стиле.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская с семьёй

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* снимки у новогодней ёлки. Деятель шоу-бизнеса организовала для мужа и детей пижамную вечеринку.

Она нарядила членов своей семьи в шёлковые пижамы зелёного цвета, а на головы водрузила им красные колпаки. Звёздное семейство попозировало в красивом праздничном интерьере у сверкающей новогодней ёлочки.

"Дорогие друзья, с Новым 2025 годом! Любви, счастья и исполнения всех желаний!" — написала под кадрами Яна.

Рудковская призвала подписчиков двигаться к своей цели. Она отметила, что носить семейные пижамы 1 января в их доме стало уже хорошей традицией.

Ранее Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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