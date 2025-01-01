Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки

Продюсер Яна Рудковская показала всю свою семью, наряженную в едином стиле.
Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* снимки у новогодней ёлки. Деятель шоу-бизнеса организовала для мужа и детей пижамную вечеринку.
Она нарядила членов своей семьи в шёлковые пижамы зелёного цвета, а на головы водрузила им красные колпаки. Звёздное семейство попозировало в красивом праздничном интерьере у сверкающей новогодней ёлочки.
"Дорогие друзья, с Новым 2025 годом! Любви, счастья и исполнения всех желаний!" — написала под кадрами Яна.
Рудковская призвала подписчиков двигаться к своей цели. Она отметила, что носить семейные пижамы 1 января в их доме стало уже хорошей традицией.
Ранее Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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