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Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью

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Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился семейными снимками у новогодней ёлочки.

Певец Сергей Лазарев с детьми
Фото: https://t.me/s/lazarev_official by Телеграм-канал Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев опубликовал в своём Telegram-канале фото в компании сына Никиты и дочери Анны. Семья запечатлена на фоне красивой сверкающей ёлки.

Семья нарядилась в одном стиле. Мужская половина блистала в белоснежных рубашках, а девочка Аня предстала в красивом белом платье.

"Ура! С Новым годом, друзья!" — написал под кадрами артист.

Лазарев ранее рассказал, что в новогоднюю ночь у его дочери Ани был сценический дебют на Первом канале. Малышка исполнила песню в "Голубом огоньке".

Как примерный отец, Сергей посетил выступления своих наследников на утренниках в школе и детском саду.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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