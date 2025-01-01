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Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

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Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Певица Ани Лорак
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public doman
Певица Ани Лорак

Ани Лорак опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена с возлюбленным, гражданином Испании Исааком Виджраку. Новогодний праздник парочка встретила в компании своих детей.

На фото Лорак обнимает тринадцатилетнюю дочь Софию, а Исаак запечатлён со своей двадцатилетней наследницей.

"Всей нашей большой семьёй мы желаем вам любви и счастья в наступившем новом 2025 году!" — написал звезда под снимком.

От предыдущих отношений у инструктора по йоге Исаака Виджраку есть не только взрослая дочь, но и трёхлетний сын.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая и предпринимательница. В 2010-е годы достигла популярности в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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