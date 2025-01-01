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Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами

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Шоу-бизнес

75-летний певец Валерий Леонтьев блистал на сцене с грандиозной праздничной программой в Новый год.

Певец Валерий Леонтьев
Фото: https://vk.com/vleontiev by ВК-аккаунт Валерия Леонтьева is licensed under public doman
Певец Валерий Леонтьев

Попрощавшийся с концертной деятельностью Валерий Леонтьев устроил грандиозное шоу на сцене в ОАЭ в новогоднюю ночь.

Маститый артист спел свои самые лучшие хиты на гала-вечере на сцене The Theater в рамках Big Art Festival.

Леонтьев стал хэдлайнером вечера. В концертном зале был полный аншлаг. Главный Казанова страны пел легендарные песни: "Сокровища чёрного моря", "Светофор", "Аэроплан" и другие хиты.

Жалующийся на то, что его жанр не терпит дряхлости, Леонтьев был в отличной физической форме — пел, танцевал и зажигал, выкладываясь перед зрителями по полной программе.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр; народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987), лауреат премии Ленинского комсомола (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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