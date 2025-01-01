Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева похвасталась своим семейным новогодним праздником в компании мужа Филиппа Бегака.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак

Настя Ивлеева опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования Нового года. Звезда Интернета с мужем Филиппом попозировали с бокалами шампанского на фоне заснеженных ёлочек с гирляндами.

Ивлеева была наряжена в платье с откровенным декольте, а её супруг был одет по-домашнему в уютный тёплый свитер.

Блогер обратилась к подписчикам с советами.

"В 2025 будьте собой, будьте здоровы, выходите замуж, женитесь, ныряйте в омут с головой, любите наотмашь и не бойтесь перемен, рожайте по сто детей", — написала под кадрами знаменитость.

Наученная горьким опытом, звезда порекомендовала не иметь сто друзей.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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