Настя Ивлеева показала, как отпраздновала Новый год с мужем

Блогер Настя Ивлеева похвасталась своим семейным новогодним праздником в компании мужа Филиппа Бегака.
Настя Ивлеева опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования Нового года. Звезда Интернета с мужем Филиппом попозировали с бокалами шампанского на фоне заснеженных ёлочек с гирляндами.
Ивлеева была наряжена в платье с откровенным декольте, а её супруг был одет по-домашнему в уютный тёплый свитер.
Блогер обратилась к подписчикам с советами.
"В 2025 будьте собой, будьте здоровы, выходите замуж, женитесь, ныряйте в омут с головой, любите наотмашь и не бойтесь перемен, рожайте по сто детей", — написала под кадрами знаменитость.
Наученная горьким опытом, звезда порекомендовала не иметь сто друзей.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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