Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год

Роза Сябитова, известная как народная сваха и соведущая программы "Давай поженимся?" на Первом канале, поделилась своими планами на Новый год. Она рассказала, что собирается провести праздник в кругу семьи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Розы Сябитовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роза Сябитова

По словам Розы, каждый год она стремится быть рядом с близкими в этот особенный день.

"Новый год для меня — это святой семейный праздник, и родные для меня важнее всех дел", — сказала она в интервью изданию "Страсти".

Ведущая шоу Лариса Гузеева также сообщила, что планирует быть в Москве на Новый год. Для неё не представляется праздник без снега.

Ранее Лера Кудрявцева поразила публику, продемонстрировав свою грудь ради победы в шоу "Звёзды".

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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