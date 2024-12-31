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Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В рамках юмористического шоу "Звёзды. Новогодний кубок" телеведущая Лера Кудрявцева вышла на сцену в алом пеньюаре и продемонстрировала участницам команды "Раиса" свою грудь.

Лера Кудрявцева
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лера Кудрявцева

Кудрявцева была возмущена тем, что у козы Джигана больше подписчиков, чем у неё. Чтобы привлечь внимание публики, она решила удивить её.

"Я непопулярна, поэтому решила эпатировать. Просто покажу людям грудь — и Кубок наш", — заявила она.

Юмористки попросили артистку сначала показать им свою грудь. Она встала спиной к камерам и зрителям, открыв халат. Девушки рассмеялись над ведущей и вспомнили, что похожая ситуация у них была с пуховиком после стирки.

"Они прямо как Шереметьево и Домодедово — как далеко друг от друга!" — пошутили комикессы.

Ранее Нюша поблагодарила бывшего супруга за то, что он не бросил её после измен и развода.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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