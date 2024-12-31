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Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Нюша, подводя итоги года, выразила благодарность своему бывшему супругу Игорю Сивову, несмотря на измены с его стороны.

Нюша
Фото: instagram.com by личный аккаунт Нюши в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нюша

Артистка и бизнесмен расстались после семи лет брака. По её словам, они расстались мирно, но главной причиной расставания стали измены предпринимателя. Однако, несмотря на это, певица считает, что у неё есть много причин быть благодарной бывшему возлюбленному.

"Если я выхожу из отношений с благодарностью, с искренней благодарностью, которая ощущается каждой клеточкой моего тела, с любовью к этому человеку, то следующие отношения будут развиваться по-другому — будут более качественными и глубокими", — заявила Нюша.

Певица также отметила, что если она будет завершать отношения с претензиями и навешивать на человека ярлыки ненормальности, то и её следующие отношения будут развиваться по тому же пути.

Нюша и Игорь Сивов остались в дружеских отношениях ради двоих малолетних детей — дочери Симбы и сына Саффрона.

Ранее жена Брюса Уиллиса поделилась своими переживаниями из-за болезни мужа.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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