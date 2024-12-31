Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах

Певица Нюша, подводя итоги года, выразила благодарность своему бывшему супругу Игорю Сивову, несмотря на измены с его стороны.
Артистка и бизнесмен расстались после семи лет брака. По её словам, они расстались мирно, но главной причиной расставания стали измены предпринимателя. Однако, несмотря на это, певица считает, что у неё есть много причин быть благодарной бывшему возлюбленному.
"Если я выхожу из отношений с благодарностью, с искренней благодарностью, которая ощущается каждой клеточкой моего тела, с любовью к этому человеку, то следующие отношения будут развиваться по-другому — будут более качественными и глубокими", — заявила Нюша.
Певица также отметила, что если она будет завершать отношения с претензиями и навешивать на человека ярлыки ненормальности, то и её следующие отношения будут развиваться по тому же пути.
Нюша и Игорь Сивов остались в дружеских отношениях ради двоих малолетних детей — дочери Симбы и сына Саффрона.
Ранее жена Брюса Уиллиса поделилась своими переживаниями из-за болезни мужа.
Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая, экоактивист.
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