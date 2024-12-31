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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений

1:18
Шоу-бизнес » Зарубежный

Жена знаменитого актёра Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, поделилась своими чувствами в 17-ю годовщину их отношений. Она рассказала, что из-за тяжёлой болезни мужа в этот день её переполняют гнев и горе.

Брюс Уиллис с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Эммы Хэминг в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брюс Уиллис с женой

В своём личном блоге Эмма призналась, что раньше эта дата вызывала у неё радость и вдохновение, но сейчас она испытывает лишь тяжесть на сердце и пустоту.

"Я даю себе 30 минут, чтобы побыть в мыслях: "Почему он? Почему мы?", — пишет она. — Это помогает мне выразить свой гнев и горе. Затем я возвращаюсь к реальности, понимая, что есть только безусловная любовь".

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис поженились 21 марта 2009 года. Их роман начался 29 декабря 2007 года, и с тех пор они воспитывают двоих дочерей.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актёр борется с этой неизлечимой болезнью с весны 2022 года.

Ранее Марина Кравец рассказала, помогал ли ей муж с карьерой.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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