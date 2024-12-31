Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер

Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Марина Кравец, известная как звезда Comedy Club, поделилась своими мыслями о том, что никогда не просила своего супруга, который сейчас занимает должность генерального директора ТНТ, о помощи в продвижении.

Марина Кравец
Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Кравец в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Кравец

В эфире программы Дмитрия Диброва "Миллион вопросов" она рассказала, что никогда не шла по головам и не строила козни, потому что это не в её характере. Также она подчеркнула, что и её супругу не оказывала протекции, чтобы он получил свою должность.

"Хорошая должность появилась в его жизни не сразу. И я никак не способствовала этому. Я никогда не устраивала протекций для своего мужа", — убеждённо заявила Кравец.

Кроме того, артистка поделилась своими взаимоотношениями с супругом, с которым они вместе уже 17 лет. Она отметила, что они не унижают друг друга необоснованной ревностью или какими-либо ограничениями.

Ранее Ани Лорак также затронула тему детей.

Уточнения

Мари́на Леони́довна Кра́вец (род. 18 мая 1984, Ленинград) — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа, резидент «Comedy Club» (с 2010 года).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.