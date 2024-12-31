Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект

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Марина Кравец, известная как звезда Comedy Club, поделилась своими мыслями о том, что никогда не просила своего супруга, который сейчас занимает должность генерального директора ТНТ, о помощи в продвижении.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Марины Кравец в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марина Кравец

В эфире программы Дмитрия Диброва "Миллион вопросов" она рассказала, что никогда не шла по головам и не строила козни, потому что это не в её характере. Также она подчеркнула, что и её супругу не оказывала протекции, чтобы он получил свою должность.

"Хорошая должность появилась в его жизни не сразу. И я никак не способствовала этому. Я никогда не устраивала протекций для своего мужа", — убеждённо заявила Кравец.

Кроме того, артистка поделилась своими взаимоотношениями с супругом, с которым они вместе уже 17 лет. Она отметила, что они не унижают друг друга необоснованной ревностью или какими-либо ограничениями.

Ранее Ани Лорак также затронула тему детей.

Уточнения

Мари́на Леони́довна Кра́вец (род. 18 мая 1984, Ленинград) — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа, резидент «Comedy Club» (с 2010 года).



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