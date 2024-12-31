Готовящаяся к свадьбе Ани Лорак заговорила о детях: хоть 10!

На премии HELLO в рамках "ШБ-шоу" с продюсером Георгием Иващенко певица Ани Лорак рассказала о своих мечтах. Она мечтает о доме у моря и собственной гардеробной. Кроме того, артистка не исключает, что снова может стать матерью.
Ани Лорак готовится к свадьбе со своим возлюбленным, испанцем Исааком Виджраку. Она отметила, что не против вновь испытать счастье материнства.
"Время покажет, хоть 10 детей, конечно!" — заявила певица.
Также артистка рассказала, что мечтает о большом доме у моря с собственной гардеробной. Помимо этого, её волнуют оценки дочери Софии. Ани Лорак уверена, что любая женщина мечтает о любви и счастье.
"Я думаю, что каждый человек любит, когда рядом близкие и родные. Я счастлива, что моя жизнь — полная чаша!" — поделилась Ани Лорак.
Ранее Агата Муцениеце посетила концерт Петра Дранги.
А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая и предпринимательница.
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