Готовящаяся к свадьбе Ани Лорак заговорила о детях: хоть 10!

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На премии HELLO в рамках "ШБ-шоу" с продюсером Георгием Иващенко певица Ани Лорак рассказала о своих мечтах. Она мечтает о доме у моря и собственной гардеробной. Кроме того, артистка не исключает, что снова может стать матерью.

Фото: flickr.ru by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Ани Лорак готовится к свадьбе со своим возлюбленным, испанцем Исааком Виджраку. Она отметила, что не против вновь испытать счастье материнства.

"Время покажет, хоть 10 детей, конечно!" — заявила певица.

Также артистка рассказала, что мечтает о большом доме у моря с собственной гардеробной. Помимо этого, её волнуют оценки дочери Софии. Ани Лорак уверена, что любая женщина мечтает о любви и счастье.

"Я думаю, что каждый человек любит, когда рядом близкие и родные. Я счастлива, что моя жизнь — полная чаша!" — поделилась Ани Лорак.

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Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая и предпринимательница.



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