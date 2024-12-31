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Агата Муцениеце перед Новым годом отправилась на концерт Петра Дранги

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце поделилась в своём блоге видео, на котором она запечатлена с дочерью на праздничном концерте музыканта Петра Дранги, прошедшем накануне Нового года.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

В своём видео артистка задала вопрос о том, как остановиться без конца снимать, а также продемонстрировала кадры со своей восьмилетней дочерью Мией, которую она уже успела познакомить с музыкантом.

В последние недели Агата Муцениеце и Пётр Дранга стали часто появляться вместе на светских мероприятиях, однако они не комментируют слухи о своём романе.

В СМИ появилась информация о том, что отношения между двумя артистами являются не более чем пиар-ходом. Муцениеце якобы хочет создать дискомфорт для своего бывшего мужа Павла Прилучного, а также отвлечь внимание от своих реальных отношений с несвободным мужчиной.

Ранее Марина Федункив появилась на экране с коляской.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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