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Федункив появилась в эфире шоу с коляской: рожать в 53 – класс!

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В новогоднем выпуске шоу "Звёзды" появилась Марина Федункив — известная юмористка, которая стала матерью в 53 года. Она с юмором отнеслась к своей фигуре, ведь рождение сына не повлияло на её внешний вид.

Марина Федункив
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Федункив

На сцену она вышла с коляской, но без ребёнка. Федункив отметила, что становиться матерью в таком возрасте — это "классно".

"По фигуре вообще не ударило! Вот как была на любителя, так и осталась! Ой, ребята, я давным-давно заморозила яйцеклетки — на гастролях по Сибири. Все удивились, откуда ребятёнок", — пошутила Федункив.

Марина Федункив скрывала свою беременность, предпочитая не отвечать на вопросы журналистов. Только после появления сына на свет она решилась признаться, что стала матерью.

Она рассказывала, что заморозила яйцеклетки задолго до встречи со своим супругом, итальянцем Стефано Маджи. Но только в браке с ним она поняла, что готова к детям.

Ранее Виктор Логинов поделился своими впечатлениями о совместной работе с Никитой Кологривым.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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