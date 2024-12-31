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Виктор Логинов высказался о работе с Никитой Кологривым: последний съёмочный день был длинным

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктор Логинов, известный по сериалу "Счастливы вместе", рассказал, что ему было очень комфортно работать с актёром Никитой Кологривым, который в уходящем году стал участником нескольких скандалов.

Никита Кологривый
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никита Кологривый

Виктор Логинов познакомился с молодым коллегой на съёмках фильма "Царевна-лягушка" и сразу почувствовал с ним родство душ, так как оба родились в Сибири.

"Никита — потрясающий человек и профессиональный актёр. В этом фильме он играет Кощеева, который когда-то был близким другом Всеволода-царевича, но в какой-то момент подставляет его. Однако, к счастью, ситуация разрешилась благополучно", — отметил Логинов в интервью журналу "Караван историй".

По его словам, последний рабочий день был очень долгим, так как одну сцену пришлось снимать шесть часов подряд.

Ранее сын Наташи Королёвой сделал экстремальную стрижку.

Уточнения

Ви́ктор Алекса́ндрович Ло́гинов (род. 13 февраля 1975, Кемерово, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, телеведущий, диджей. 

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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