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Сын Наташи Королёвой показал экстремальную стрижку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын певицы Наташи Королёвой, Архип Глушко, недавно шокировал публику, побрившись налысо.

Наташа Королева и Тарзан с сыном и невесткой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Мелиссы Валынкиной в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наташа Королева и Тарзан с сыном и невесткой

Ещё осенью, сразу после свадьбы, молодой человек сделал стрижку "под насадку". Однако перед Новым годом он решил полностью избавиться от растительности на голове, оставив лишь усы и короткую бородку.

Как отмечает издание "7Дней", на такие кардинальные изменения во внешности Архип решился после празднования дня рождения своей супруги Анны Волынкиной. Она взяла фамилию мужа и отказалась от имени, данного ей родителями.

Известно, что Наташа Королёва не получила приглашения на праздник своей новоиспечённой невестки.

Ранее Анну Седокову раскритиковали из-за траурного венка, который она носила на похоронах Яниса Тиммы.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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