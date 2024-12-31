Сын Наташи Королёвой показал экстремальную стрижку

Сын певицы Наташи Королёвой, Архип Глушко, недавно шокировал публику, побрившись налысо.
Ещё осенью, сразу после свадьбы, молодой человек сделал стрижку "под насадку". Однако перед Новым годом он решил полностью избавиться от растительности на голове, оставив лишь усы и короткую бородку.
Как отмечает издание "7Дней", на такие кардинальные изменения во внешности Архип решился после празднования дня рождения своей супруги Анны Волынкиной. Она взяла фамилию мужа и отказалась от имени, данного ей родителями.
Известно, что Наташа Королёва не получила приглашения на праздник своей новоиспечённой невестки.
Ранее Анну Седокову раскритиковали из-за траурного венка, который она носила на похоронах Яниса Тиммы.
Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель, заслуженная артистка Российской Федерации (2004).
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