Анну Седокову раскритиковали из-за траурного венка на похоронах Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова не приехала на похороны своего бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, в Латвию и не прислала траурный венок. Об этом сообщил друг спортсмена Марк Пугачёв в своём личном блоге.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Кроме того, мужчина, который ранее сделал скандальное заявление об изменах певицы, утверждает, что она не оказала никакой финансовой помощи родным спортсмена, хотя обещала это сделать.

Блогер Антон Суворкин осудил поведение Анны Седоковой, указав на её лицемерие.

"Седокова не смогла прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого она "будет любить вечно на земле и на небе", но при этом позаботилась о своём имидже", — отметил он.

Поклонники считают, что если эти заявления соответствуют действительности, то Анна, возможно, просто побоялась напомнить о себе родным баскетболиста. Стоит напомнить, что близкие Тиммы винят артистку в его смерти.

Ранее блогер Саша Стоун принёс извинения в своём личном блоге, подводя итоги года.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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