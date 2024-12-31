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Блогер Саша Стоун раскрыл, чему его научил уходящий год, и извинился

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Саша Стоун, известный блогер, который также известен под своим настоящим именем Александр Зарубин, в своем личном блоге поделился своими мыслями об уходящем 2024 году.

Саша Стоун
Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Стоуна в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Стоун

Он отметил, что этот год открыл для него много нового и важного. В частности, он осознал необходимость контролировать свои эмоции и признавать свои ошибки. Кроме того, Саша Стоун считает важным уделять внимание своему внутреннему состоянию.

"Не хочу строить грандиозные планы на 2025 год. Буду продолжать активно работать, стремиться к своим мечтам и достигать новых высот. Приношу свои извинения всем, кого обидел в этом году. Благодарю всех, кто следил за моей работой и поддерживал меня", — кратко написал Саша Стоун.

Он подчеркнул, что уходит на заслуженный отдых, но уже совсем скоро вернётся к поклонникам со свежим контентом.

Ранее Алёна Шишкова рассказала о том, что нарушила предписания врачей.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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