Алёна Шишкова нарушила предписания врачей: я не выдержала

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Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова в личном блоге рассказала, что не смогла долго терпеть и сняла гипс раньше срока, несмотря на все рекомендации врачей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алены Шишковой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алена Шишкова

Пару недель назад, выходя из салона красоты, она поскользнулась и повредила ногу. В результате ей пришлось носить пластиковый гипс и встречать Новый год в нём.

"Нога уже не болит, но жить с пластиковым гипсом — это просто ужасно. Особенно в канун Нового года, когда все бегают за подарками по торговым центрам, а ты сидишь дома, и твоё единственное развлечение — это играть с котом", — поделилась модель.

Недавно Алёна Шишкова с радостью сообщила, что её 10-летняя дочь написала и выпустила свою первую книгу о семье. По словам модели, девочка даже сама нарисовала иллюстрации к своему произведению.

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Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





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