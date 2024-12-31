Стало известно, как ведущей Олесе Иванченко удалось обрести популярность: то же самое проделала Бузова

Психолог Вероника Степанова считает, что ведущей шоу "Натальная карта" Олесе Иванченко удалось завоевать народную любовь благодаря своему "образу дурочки".
По словам специалиста, певица Ольга Бузова тоже использовала подобный подход для своего продвижения.
"Олеся с лёгкостью говорит: "Ой, я такая глупая". Она постоянно рассказывает о своих ошибках, и это вызывает смех у зрителей. Она словно пытается предупредить: не надо меня подлавливать, давайте вместе посмеёмся", — объясняет Вероника.
Кроме того, психолог отмечает, что Иванченко напоминает молодую Анастасию Заворотнюк, которая умело сочетала в себе сексуальность и женственность. Кроме того, она обладает удивительной способностью располагать к себе и влюблять в себя.
Также играет роль и сфера, которую выбрала Иванченко. В настоящее время многим людям интересны астрология и прогнозы по картам Таро.
В заключение психолог подчеркнула, что не может найти ничего плохого в поведении популярной ведущей.
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Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог. Ведущая шоу «Натальная карта» и «Быстрые свидания» в VK Видео.
Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.
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