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Стало известно, как ведущей Олесе Иванченко удалось обрести популярность: то же самое проделала Бузова

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова считает, что ведущей шоу "Натальная карта" Олесе Иванченко удалось завоевать народную любовь благодаря своему "образу дурочки".

Олеся Иванченко
Фото: vk.com by канал Натальная карта, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олеся Иванченко

По словам специалиста, певица Ольга Бузова тоже использовала подобный подход для своего продвижения.

"Олеся с лёгкостью говорит: "Ой, я такая глупая". Она постоянно рассказывает о своих ошибках, и это вызывает смех у зрителей. Она словно пытается предупредить: не надо меня подлавливать, давайте вместе посмеёмся", — объясняет Вероника.

Кроме того, психолог отмечает, что Иванченко напоминает молодую Анастасию Заворотнюк, которая умело сочетала в себе сексуальность и женственность. Кроме того, она обладает удивительной способностью располагать к себе и влюблять в себя.

Также играет роль и сфера, которую выбрала Иванченко. В настоящее время многим людям интересны астрология и прогнозы по картам Таро.

В заключение психолог подчеркнула, что не может найти ничего плохого в поведении популярной ведущей.

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Уточнения

Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог. Ведущая шоу «Натальная карта» и «Быстрые свидания» в VK Видео.

Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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