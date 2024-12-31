Татьяна Брухунова шокировала поклонников смелым преображением в стиле ретро

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Татьяна Брухунова, пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась в личном блоге фотографией в новом образе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Брухунова

35-летняя женщина удивила своих поклонников, которые ранее критиковали её за "бабушкины" наряды.

Под чёрно-белым снимком она написала: "Новая аватарка".

Интернет-пользователи были в восторге от увиденного, многие из них не узнали Татьяну на фотографии. Они отметили, что женщина выглядит совершенно иначе.

"Вам идёт такое ретро. Совсем другая. Богемная, стильная, невероятная", — написал один из комменаторов.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих несовершеннолетних детей — сына Вагана и дочь Матильду.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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