Татьяна Брухунова шокировала поклонников смелым преображением в стиле ретро

Татьяна Брухунова, пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, поделилась в личном блоге фотографией в новом образе.
35-летняя женщина удивила своих поклонников, которые ранее критиковали её за "бабушкины" наряды.
Под чёрно-белым снимком она написала: "Новая аватарка".
Интернет-пользователи были в восторге от увиденного, многие из них не узнали Татьяну на фотографии. Они отметили, что женщина выглядит совершенно иначе.
"Вам идёт такое ретро. Совсем другая. Богемная, стильная, невероятная", — написал один из комменаторов.
Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих несовершеннолетних детей — сына Вагана и дочь Матильду.
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Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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