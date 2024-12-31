Ксения Бородина высказалась об отношениях с Николаем Сердюковым: ушла агрессия

Телеведущая Ксения Бородина подвела итоги года в своём личном блоге, где выразила особую благодарность за встречу с Николаем Сердюковым — своим возлюбленным.
Она отметила, что ехала на съёмки проекта, но не ожидала, что встретит мужчину, с которым не захочет расставаться.
"С ним мне легко в общении, очень интересно, он заботится обо мне с такой заботой и любовью. С ним моё плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которые раньше были моей защитой от боли", — поделилась Ксения Бородина.
Телеведущая также поделилась радостью от того, что её дети здоровы, счастливы и имеют возможность путешествовать по миру. Она выразила благодарность за поддержку своей мамы, близких людей, друзей и подписчиков.
Ранее Елизавета Базыкина отреагировала на слухи о романе с женатым Иваном Янковским.
Ксе́ния
Ксе́нияКи́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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