Ксения Бородина высказалась об отношениях с Николаем Сердюковым: ушла агрессия

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Телеведущая Ксения Бородина подвела итоги года в своём личном блоге, где выразила особую благодарность за встречу с Николаем Сердюковым — своим возлюбленным.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Она отметила, что ехала на съёмки проекта, но не ожидала, что встретит мужчину, с которым не захочет расставаться.

"С ним мне легко в общении, очень интересно, он заботится обо мне с такой заботой и любовью. С ним моё плохое настроение улетучивается, ушла агрессия и злость, которые раньше были моей защитой от боли", — поделилась Ксения Бородина.

Телеведущая также поделилась радостью от того, что её дети здоровы, счастливы и имеют возможность путешествовать по миру. Она выразила благодарность за поддержку своей мамы, близких людей, друзей и подписчиков.

Ранее Елизавета Базыкина отреагировала на слухи о романе с женатым Иваном Янковским.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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