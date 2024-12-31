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Актриса Базыкина заговорила о романе с женатым Янковским: я очень ревнивая

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Елизавета Базыкина, известная по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в интервью Ксении Собчак попросила не приписывать ей роман с актёром Иваном Янковским.

Елизавета Базыкина
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизавета Базыкина

Она объяснила, что между ними не могло быть никаких отношений и чувств, поскольку артист женат, а у Базыкиной другие предпочтения.

"Просто у меня табу, я не хочу встречаться с актёрами. Я не представляю своего мужчину актёром. Я очень ревнива и не смогу пережить, если он будет с кем-то обниматься или целоваться", — рассуждает она.

В сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Елизавета Базыкина сыграла роль медсестры Наташи, которая по сюжету стала возлюбленной Вовы Адидаса (его сыграл Иван Янковский).

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Уточнения

Елизавета Сергеевна Базыкина (род. 30 апреля 2000, Сызрань, Самарская область) — российская актриса театра и кино. 

Иван Филиппович Янко́вский (род. 30 октября 1990, Москва) — российский актёр театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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