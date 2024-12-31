Никита Кологривый раскрыл, какие девушки ему нравятся: лишь бы хотелось приходить домой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказал, что его будущая избранница должна быть готова к кочевой жизни.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Кологривый

В интервью с Ляйсан Утяшевой в рамках YouTube-шоу "Дерзкая готовка" артист отметил, что ему нравятся девушки с чувством юмора. При этом его не особо волнуют внешние данные избранницы.

"Как угодно пусть будет, лишь бы хотелось приходить домой. Но пока, если честно, первым делом самолеты. Увы и ах, пока я сам не определюсь, какой жизни я хочу, пока это все интуитивные догадки, а со временем я пойму, какая жизнь меня устраивает, какой жизни я хочу…", — поделился своими размышлениями актёр.

Он также подтвердил предположение ведущей о том, что поклонники могут и не узнать о том, что Кологривый женился.

У Никиты Кологривого есть дочь Есения от первого брака с актрисой Александриной Питиримовой.

Ранее блогерша Лерчек высказалась о предательстве Natan.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



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