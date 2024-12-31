Блогерша Лерчек эмоционально высказалась о предательстве Natan: я перешагну и пойду дальше

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Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, в финальном выпуске шоу "Звёзды в джунглях" отдала свой голос за комика Игоря Чехова. Она считает, что рэпер Natan не заслуживает победы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогерша Лерчек

В откровенном разговоре с Аланой Мамаевой Лерчек призналась, что ощущает негатив со стороны Natan после того, как их отношения стали достоянием общественности. При этом блогерша подчеркнула, что не совершила ничего предосудительного.

Отдавая свой голос за Чехова, Лерчек ощутила предательство со стороны Natan. Музыкант ранее говорил, что посвятит свою возможную победу детям и жене, но не упомянул блогершу, которая активно помогала ему на проекте.

"В этот момент я почувствовала себя преданной немного. Я начала ненавидеть себя. Я закрыла для себя историю наших романтических отношений раз и навсегда", — заключила Лерчек.

Победу в реалити-шоу одержал комик Игорь Чехов, но Natan заверил, что доволен результатами.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о смерти матери в уходящем году.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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