Ивлеева рассказала о нападении злоумышленника: простояла на крыше до приезда охраны

Блогерша Анастасия Ивлеева поделилась своими переживаниями после того, как в её дом проник мужчина с битой и колючей проволокой. Она рассказала, что это не первое нападение на неё злоумышленника.
Этим летом, когда в доме находились только она и её сотрудник, мужчина уже пытался проникнуть внутрь. Анастасия вспоминает, как проснулась от шума, вызванного разбитым окном в подвале. Незваный гость гулял по дому, а затем направился к ней в комнату, предварительно вооружившись битами и другими инструментами.
"Меня спасло то, что из ванной комнаты есть выход на крышу. Я стояла там до приезда охраны и служб спасения!" — эмоционально делится телеведущая.
После нападения Анастасия сменила место жительства, но, к сожалению, это не избавило её от преследований. По её словам, сейчас злоумышленник находится в руках правоохранительных органов.
В заключение она обратилась к своим поклонникам с просьбой быть более внимательными к своей безопасности.
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Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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