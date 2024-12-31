Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась

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Телеведущий Иван Ургант, посетивший YouTube-канал "Плюшки", заявил, что программа "Вечерний Ургант" на Первом канале не закрылась.

Фото: youtube.com by канал Плюшки, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

В беседе с ведущим шоу Богданом Лисевским Иван выразил надежду, что проект с его участием может вернуться в ближайшее время.

"Вы знаете, честно говоря,"Вечерний Ургант"не закрылся", — сказал Иван.

Лисевский предположил, что программа могла переродиться на телеканале ТНТ с новым ведущим Павлом Волей. Однако Ургант заверил, что программа комика не имеет ничего общего с тем, что вёл он сам.

Также он отметил, что передача "Смак" закрылась спустя 13 лет, так как подошла к своему логическому завершению. Он пошутил, что закончились и желание, и продукты.

Ранее в Москве был замечен турецкий актёр из известного сериала.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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