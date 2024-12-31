Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты посоветовали россиянам не покупать виниловые обои
Ивлеева рассказала о нападении злоумышленника: простояла на крыше до приезда охраны
Долговечный ремонт: как адаптировать модные тренды под себя
Комнатные растения оживут: секрет зимнего ухода
В Таиланде запустили приложение для связи российских туристов с полицией
Запахи в многоквартирном доме — как заставить УК работать
Ожидание у двери: что помогает собаке угадывать ваше возвращени
Идеальное песочное тесто: как приготовить дома
Как звёзды на небе стали олицетворением богини древнего Египта

Иван Ургант высказался о популярной телепередаче со своим участием: честно говоря, не закрылась

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант, посетивший YouTube-канал "Плюшки", заявил, что программа "Вечерний Ургант" на Первом канале не закрылась.

Иван Ургант
Фото: youtube.com by канал Плюшки, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

В беседе с ведущим шоу Богданом Лисевским Иван выразил надежду, что проект с его участием может вернуться в ближайшее время.

"Вы знаете, честно говоря,"Вечерний Ургант"не закрылся", — сказал Иван.

Лисевский предположил, что программа могла переродиться на телеканале ТНТ с новым ведущим Павлом Волей. Однако Ургант заверил, что программа комика не имеет ничего общего с тем, что вёл он сам.

Также он отметил, что передача "Смак" закрылась спустя 13 лет, так как подошла к своему логическому завершению. Он пошутил, что закончились и желание, и продукты.

Ранее в Москве был замечен турецкий актёр из известного сериала.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Наука и техника
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли Аудио 
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Экономика и бизнес
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран Аудио 
Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Последние материалы
Валенки стали лидером покупок в Башкирии
Звезду турецкого сериала заметили в Москве
С 1 апреля 2025 года социальная пенсия вырастет на 14,75%
Лазерная эпиляция: 5 мифов, которые вы должны знать, прежде чем решиться
Чем опасен витамин D и как не ошибиться с его дозировкой
Необычный способ, который делает варку яиц легче
Пекин отрицает обвинения в кибератаке на министерство финансов США
Загадочная цивилизация: подводный храм найден на дне Индийского океана
Как прекратить плохое поведение кошки? Попробуйте этот трюк
Фитнес-тренер Прыгунов оценил эффективность бега для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.