Звезду турецкого сериала заметили в Москве

Таро Эмир Текин, известный по роли второго мужа Суны Кайю в популярном турецком сериале "Зимородок", прилетев в Москву на Новый год.
В своем личном блоге артист поделился кадрами из самолёта и сообщил о прибытии в российскую столицу. Позже он также опубликовал снимки с Красной площади.
Таро Эмир Текин не стал раскрывать причину своего неожиданного визита в Россию. Известно лишь, что он проводит время в Москве в компании своих друзей.
Также он не сообщил, сколько времени проведет в российской столице.
Таро Эмир Текин запомнился российским зрителям по роли в сериале "Зимородок", который он покинул после второго сезона.
Ранее Анастасия Ивлеева подвела итоги года.
Зимородок (тур Yalı Çapkını) — турецкий драматический телесериал производства OGM Pictures, первый эпизод которого вышел в эфир 23 сентября 2022 года на телеканале «Star TV».
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