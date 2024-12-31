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Звезду турецкого сериала заметили в Москве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Таро Эмир Текин, известный по роли второго мужа Суны Кайю в популярном турецком сериале "Зимородок", прилетев в Москву на Новый год.

Таро Эмир Текин
Фото: youtube.com by канал BiTi TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таро Эмир Текин

В своем личном блоге артист поделился кадрами из самолёта и сообщил о прибытии в российскую столицу. Позже он также опубликовал снимки с Красной площади.

Таро Эмир Текин не стал раскрывать причину своего неожиданного визита в Россию. Известно лишь, что он проводит время в Москве в компании своих друзей.

Также он не сообщил, сколько времени проведет в российской столице.

Таро Эмир Текин запомнился российским зрителям по роли в сериале "Зимородок", который он покинул после второго сезона.

Ранее Анастасия Ивлеева подвела итоги года.

Уточнения

Зимородок (тур Yalı Çapkını) — турецкий драматический телесериал производства OGM Pictures, первый эпизод которого вышел в эфир 23 сентября 2022 года на телеканале «Star TV». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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