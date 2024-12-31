Анастасия Ивлеева подвела итоги уходящего года, но промолчала о свадьбе

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Ивлеева поделилась своими мыслями о прошедшем годе в личном Telegram-канале. Она отметила, что в её жизни произошло множество приятных событий.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Однако телеведущая не стала перечислять все яркие моменты, которые запомнились ей в 2024 году.

"В общем, я уже писала вам свои итоги года, но перечитала их и решила оставить только позитивные моменты. Здравствуйте, дорогие подписчики! В этом году было немало хороших событий!" — написала Ивлеева.

В своём обращении к подписчикам Анастасия Ивлеева не стала упоминать о свадьбе с ведущим телеканала "Культура" Филиппом Бегаком. О своём втором замужестве артистка не распространяется.

Год назад телеведущая столкнулась с "отменой" из-за организации "голой" вечеринки. С тех пор она не может вернуться в публичное пространство.

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Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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