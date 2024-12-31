Андрея Макаревича* чуть не разорвал поезд в метро: мне невероятно повезло

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Музыкант Андрей Макаревич, известный как Макаревич-младший, поделился воспоминанием о том, как однажды в метро его спас случайный пассажир.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Дождь (признан в РФ иноагентом), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Макаревич

В своём YouTube-шоу "Новогодний квартирник" артист рассказал, что в третьем классе, торопясь домой из школы, он неудачно забежал в вагон метро.

"Поезд уже стоял. Я ускорился и запрыгнул одной ногой в вагон, а другая провалилась в щель между перроном и поездом. Двери начали закрываться, и поезд поехал", — начал свой рассказ музыкант.

В этот момент он осознал, что поезд вот-вот его разорвёт, но на помощь пришёл один из пассажиров. Мужчина напомнил будущему музыканту персонажа Гошу из советского фильма "Москва слезам не верит".

Макаревич отметил, что мужчина не смотрел на него, но одновременно делал два дела — нажимал на стоп-кран и тащил мальчика в вагон. Лидер группы "Машина времени" считает случившееся настоящим чудом.

Ранее жена Natan намекнула на проблемы в отношениях с мужем.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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